HPA inaugura unidade de saúde mental inovadora em São Brás

O novo internamento psiquiátrico surge «da vontade e da necessidade de se criar uma alternativa ao oferecido pelo Serviço Nacional de Saúde na região do Algarve», explicou Cristina Miguel, médica psiquiatra e diretora clínica da «Believe», ao «barlavento» durante a inauguração no sábado, dia 13 de janeiro.

«Desenvolvemos este projeto, procurando não só superar as limitações há muito identificadas no internamento psiquiátrico público, como inovar ao nível da intervenção terapêutica oferecida em contexto de internamento», acrescentou.

«O desafio foi-nos feito pelo Grupo Hospital Particular do Algarve (HPA) e, em particular pelo Dr. João Bacalhau, que partilha a nossa visão sobre a doença e o tratamento em saúde mental. Incitou-nos e apostou na concretização desta unidade», explicou ainda a responsável. Este serviço surge «apoiado na convicção de que é possível superar o sofrimento psicológico e alcançar estados de equilíbrio», justificou.

A «Believe» disponibiliza várias modalidades terapêuticas, individuais e coletivas. Mas a grande «inovação no nosso internamento é a oferta de um programa de hipnose e de terapia de grupo bem estruturado, com uma ordem específica de sessões e por tema, dirigido às mais frequentes vulnerabilidades psicológicas que conduzem a doença psiquiátrica. O objetivo é ajudar os pacientes a melhor se conhecerem a si, aos outros, e a desenvolverem recursos para lidar com as adversidades», revelou. A clínica disponibiliza ainda sessões de psicoeducação, videoterapia, arteterapia, dançaterapia entre outras opções.

O internamento psiquiátrico conta com 11 camas e destina-se a adultos que aceitem voluntariamente internamento, em situação de depressão e ansiedade, que sofram de perturbações obsessivo-compulsivas, pós-stress traumático, fobia social, pânico, ansiedade generalizada e/ou síndrome de burnout. Problemas de personalidade e do comportamento, como a impulsividade, as automutilações, as intoxicações medicamentosas, as perturbações alimentares ou situações de adição como o abuso de álcool e drogas são outros dos problemas com grande enfoque nesta nova unidade.

No piso 0 da Clínica Particular SIIPEMOR funciona um Serviço de Atendimento Médico Permanente, com múltiplas especialidades médicas, medicina dentária e serviço de imagiologia. No piso 1 funciona o internamento, composto por receção central, sala de convívio e de refeições, quartos individuais e duplos e sala de enfermagem. O piso 2 destina-se à realização das consultas de psicologia e psiquiatria e à maioria das atividades terapêuticas em grupo.

João Bacalhau, presidente do Conselho de Administração do Grupo HPA, referiu que «esta é uma área muito importante, e que será fundamental não só para o concelho de São Brás de Alportel como para toda a região. A nossa filosofia é que temos de tratar o doente e não só a doença, tratar a pessoa na sua globalidade. É um enorme prazer sermos a primeira unidade a disponibilizar este conjunto de serviços», sublinhou.

Também desde o passado dia 15 de janeiro, que a Clínica Particular do Algarve no MAR Shopping, em Loulé, está em pleno funcionamento. Disponibiliza consultas de especialidade, exames, análises clínicas e medicina dentária, em horário alargado.