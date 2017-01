HPA de Alvor substitui pediatria do CHA em Portimão

Tendo em conta as dificuldades em termos de recursos humanos para o preenchimento de escalas para assegurar o acesso à Urgência de Pediatria no polo de Portimão do Centro Hospitalar do Algarve (CHA) este fim de semana, o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve enviou uma nota para esclarecer e tranquilizar a população.

O Conselho Diretivo da ARS Algarve diligenciou junto do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve para que este efetuasse a contratualização da prestação de serviço de Urgência de Pediatria esta sexta-feira, sábado e domingo (6, 7 e 8 de janeiro) com o Hospital Particular do Algarve (HPA) em Alvor.

Os utentes serão vistos na Urgência de Portimão e, se for caso de necessitarem de serviços de pediatria, serão referenciados a esta unidade hospitalar privada.

Prevê-se que esta situação esteja solucionada a partir de 20:00 horas do próximo domingo, dia 8 de janeiro.