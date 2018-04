Grupo HPA adquire parte do capital social da PRÉVIA SAFE

O Hospital Particular do Algarve acaba de adquirir parte do capital social da PRÉVIA SAFE, empresa da área da Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no Trabalho. Constituída em 1995, a PRÉVIA SAFE tem alargado progressivamente o seu âmbito de intervenção. Além da Saúde e Segurança no Trabalho, oferece neste momento serviços de higiene e segurança alimentar, formação profissional e consultadoria especializada nas áreas de segurança laboral e prevenção de riscos profissionais, nomeadamente medidas de autoproteção, segurança contra incêndios, controlo de pragas e desinfestação.

Com a entrada do Hospital Particular do Algarve são agora também disponibilizados serviços de Colheitas de Amostras e Análises Laboratoriais ao nível de águas e efluentes líquidos, uma vez que do Grupo HPA Saúde faz parte também o LALA – Laboratório de Águas do Litoral Alentejano.

A vasta experiência do Grupo HPA no âmbito da prestação de cuidados de saúde proporcionará à PRÉVIA SAFE uma cobertura mais global, mas sobretudo de maior qualidade e celeridade, nomeadamente ao nível dos exames de medicina e enfermagem no trabalho, numa oferta que engloba toda a região do Algarve.