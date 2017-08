Faro acolhe rastreio nacional da voz artística pela GDA

O Rastreio Nacional da Voz Artística vai ter no distrito de Faro a sua próxima etapa. Este rastreio resulta de uma iniciativa da GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas (a entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de músicos, atores e bailarinos) em parceria com o Ministério da Saúde e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, cuja Unidade de Voz do Hospital Egas Moniz se tem distinguido como o principal ponto do Serviço Nacional de Saúde onde são prestados cuidados de saúde diferenciados na área da voz a artistas portugueses.

Este rastreio – dirigido à comunidade artística mas aberto a toda a população – terá em lugar em Faro, na Unidade de Saúde Familiar Farol (Urbanização Graça Mira – Lejana de Cima), na terça-feira 8 de agosto e quarta-feira 9, entre as 9h00 e as 18h00. A população poderá inscrever-se no centro de Saúde e os artistas poderão fazê-lo também na GDA. Quem passar por lá e tiver vaga, será atendido.

Para a primeira manhã – a de terça-feira, 8 de agosto – há já vários artistas conhecidos que garantiram a sua presença. Nuno Guerreiro, da Ala dos Namorados, é um deles: algarvio de nascimento, Nuno Guerreiro irá fazer o rastreio da sua voz à USF do Farol e protagonizará um breve apontamento musical no centro de saúde por volta das 11:00. O ator Pedro Lima é outra das presenças confirmadas nessa manhã para fazer o rastreio da sua voz.

«Este rastreio nacional é uma forma de chamar a atenção dos cantores e dos atores portugueses para os cuidados regulares que devem ter com o seu aparelho vocal: a exigência permanente a que a voz profissional está sujeita desenvolve algumas patologias que, se não forem detetadas cedo e corrigidas, comprometem a prazo a qualidade do desempenho artístico», afirma Clara Capucho, a cirurgiã otorrinolaringologista responsável pelo rastreio da GDA.

«Não é apenas uma questão que diz respeito a cantores e atores, é crucial para a saúde vocal dos portugueses que todas as pessoas, regularmente, façam um exame às suas cordas vocais. É isso que permite fazer o diagnóstico precoce de várias doenças, entre as quais o cancro da laringe», afirma Clara Capucho.

«Há muitos profissionais da voz como professores, jornalistas, advogados, políticos ou padres, entre muitos outros, que têm todo o interesse em verificar a saúde do seu aparelho vocal».

«A Fundação GDA tem sido uma das organizações que, em Portugal, mais consistentemente tem promovido uma cultura de saúde da voz», afirma por seu turno Luís Sampaio, vice-presidente da GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas, que acompanha o rastreio.

«Além das estruturas de prevenção e diagnóstico precoce que temos dinamizado, a GDA tem tido igualmente um papel importante no apoio e acompanhamento de casos críticos graves de alguns artistas».

Este Rastreio Nacional da Voz Artística – anunciado a 16 de abril, Dia Mundial da Voz, no Teatro Nacional D. Maria II – será feito pelo menos uma vez por ano em todos os distritos e regiões autónomas, assegurando desta forma a possibilidade de se fazer o diagnóstico precoce de várias doenças típicas dos profissionais da voz. Serão muitas centenas de exames em cidades e regiões onde, até à data, os artistas lá residentes não tinham acesso a eles. Antes de Faro, o rastreio já passou por centros de saúde dos distritos de Vila Real, Bragança e Évora.