Equipa do Centro de SaÃºde de PortimÃ£o recebe reforÃ§os

O Centro de Saúde de Portimão garantiu o reforço da sua equipa com duas médicas de Medicina Geral Familiar, aumentando assim o leque de clínicos disponíveis para prestar cuidados de saúde primários.

As duas novas médicas, de Medicina Geral e Familiar, iniciam funções neste mês de novembro. A integração destas duas profissionais de saúde nesta unidade vai contribuir para alargar a cobertura assistencial e reforçar os cuidados de saúde primários e de proximidade no concelho de Portimão.

As duas médicas chegam ao Algarve no âmbito do regime de mobilidade de pessoal do SNS, e foram recebidas na terça-feira, 13 de novembro, pelo Presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado, para a assinatura do acordo de mobilidade com a ARS Algarve.

As profissionais de saúde vão integrar a equipa da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Portimão, do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Barlavento.