Começa hoje a 9ª Semana do Bebé de Olhão

«Lado a Lado com o meu papá» é o tema para este ano que procura sensibilizar a população para a importância do papel do pai nos cuidados e promoção do desenvolvimento das crianças, na nona edição da Semana do Bebé de Olhão, de 9 a 14 de outubro.

Parentalidade partilhada, paternidade cuidadora e igualdade de género serão alguns dos temas a abordar nas diversas atividades dirigidas a bebés, crianças e famílias.

O evento é organizado pela Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., através do Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil do Centro de Saúde de Olhão (Unidade de Cuidados na Comunidade Olhar+) do Agrupamento de Centros de Saúde Central, e pela Câmara Municipal de Olhão, através da Rede Social, contando mais uma vez com o apoio da ACRAL Olhão, Algarve Outlet e de muitos parceiros do Concelho.

Na edição deste ano, a Semana conta com a presença do padrinho, Custódio Moreno, professor e personalidade reconhecida no concelho por um papel dinâmico e ativo nas áreas do Associativismo, Cultura, Desporto e Juventude, sendo atual diretor do Instituto Português do Desporto e da Juventude.

Durante o evento, serão dinamizadas um conjunto de Atividades na Comunidade, de 9 a 12 de outubro, Atividades no Algarve Outlet, 13 e 14 de outubro, Concurso de Montras promovido pela ACRAL Olhão, Exposições de Trabalhos Escolares, Prémio Mérito e Excelência atribuído a personalidade ou entidade destacada pelo seu papel ativo na promoção dos cuidados na infância e Bebé Estrela – título ao primeiro bebé do Concelho de Olhão nascido durante a semana.

Destaca-se ainda, no dia 12 de outubro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Olhão, um Workshop Técnico «Paternidade Cuidadora», dinamizado por Vasco Prazeres, Médico na Direção-Geral de Saúde e Conselheiro para a Igualdade do Ministério da Saúde.

Este projeto de prevenção, dinamizado em Olhão desde 2009, procura envolver toda a comunidade, num alerta para os cuidados de qualidade nos primeiros anos de vida promotores da saúde mental infantil, à semelhança do projeto pioneiro da Semana do Bebê de Canela, criado pelo pedopsiquiatra Salvador Celia e difundido por várias cidades brasileiras.

Inscrições: [email protected]

Para mais informações do evento consultar programação www.arsalgarve.min-saude.pt

ou [email protected]