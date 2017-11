CHUAlgarve promove iniciativas para assinalar Dia Mundial da Prematuridade

Os profissionais do Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUAlgarve) voltam a associar-se às comemorações do Dia Mundial da Prematuridade com um programa de atividades que pretende dar a conhecer a diferenciação dos cuidados neonatais.

As iniciativas arrancam logo no dia 13 de novembro com a colocação de uma faixa alusiva ao tema na entrada principal da Unidade de Faro do CHUAlgarve. Nesse mesmo dia, numa organização da Associação Nascer Prematuro, também o Mercado Municipal de Faro será iluminado em tons de lilás, a cor associada à efeméride.

Estará ainda patente, a partir do dia 13 de novembro, no hall do edifício central da unidade de Faro a exposição «Na Primeira Pessoa», que apresenta fotografias, testemunhos e trabalhos oferecidos pelos pais das crianças que ao longo dos anos têm passado pela unidade de neonatologia.

Para o dia 17 de novembro está agendada uma palestra sobre o tema «A alegria de educar, porque nascemos prematuros». Dirigida a pais, educadores e profissionais de saúde, a palestra decorre pelas 17h00 no auditório da unidade de Faro do CHUAlgarve e conta com a intervenção da pediatra Isabel Rodrigues. A conferência reserva ainda espaço para a apresentação de testemunhos de pais de crianças prematuras que foram acompanhadas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, contando ainda com a intervenção da Presidente da Associação Nascer Prematuro, Adriana Guerreiro.

As atividades terminam no dia 18 de novembro com um lanche-convívio entre pais de bebés prematuros, crianças e profissionais de saúde, o qual irá decorrer pelas 15h30 no salão da Paróquia de São Luís, em Faro.