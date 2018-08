CHUA desmente Cristóvão Norte

Na sequência da notícia publicada ontem no «barlavento» tendo por base uma nota pública do deputado Cristóvão Norte, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, esclarece que «no dia 1 de Agosto houve 60 consultas de Oncologia, das quais 31 de radioterapia, e 47 sessões de Hospital de Dia».

O CHUA «desconhece a razão pela qual nalgum momento foi afixado o papel que se vê na fotografia, uma vez que o Serviço de Oncologia não dispõe de uma Consulta de Urgência de Oncologia, sendo que em caso de necessidade de atendimento urgente os doentes oncológicos são atendidos no Serviço de Urgência Geral. A todos os doentes oncológicos, seguidos no Hospital de Dia ou Consultas de Oncologia, é facultado o contacto direto dos profissionais de saúde do serviço para poderem aconselhar-se sempre que necessitem e receber o devido encaminhamento, ou para o serviço/consulta de Oncologia ou para o Serviço de Urgência».

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve, lamenta não ter sido contactado previamente pois «encontra-se sempre disponível para reunir com os deputados de todos os grupos parlamentares, sempre que assim o solicitem, para esclarecer as questões sobre a instituição e a prestação de cuidados de saúde à população algarvia, permitindo que os mesmos possam esclarecer as suas questões e contribuir para a solução das mesmas, no entanto até à data, não fomos contactados pelo senhor Deputado Cristóvão Norte, nem pelo PSD».