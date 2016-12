Centros de Saúde do Algarve alargam horário de funcionamento

A Administração Regional de Saúde do Algarve informa que as unidades de Cuidados de Saúde Primários de Portimão, Lagoa, Silves, Faro e Olhão alargaram o horário de funcionamento da Consulta aberta (Consulta do Recurso do Dia) até às 22 horas, integrado no âmbito do Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Inverno 2016/2017, reforçando desta forma a prestação de cuidados de saúde à população, nomeadamente, nos casos de doença aguda, como gripe e infeções respiratórias.

Unidades de Saúde com horário de funcionamento alargado até às 22 horas:

Centro de Saúde de Portimão – das 8h00 às 22h00 – Todos os dias da semana.

Centro de Saúde Lagoa – das 14h00 às 22h00 – De 2.ª a 6.ª feira;

Centro de Saúde de Silves – das 8h00 às 22h00 – Todos os dias da semana.

Centro de Saúde de Olhão – das 9h00 às 22h00 – Todos os dias da semana.

Centro de Saúde de Faro – das 9h00 às 22h00 – Todos os dias da semana.

De referir que no âmbito do plano regional de contingência, o Conselho Diretivo da ARS Algarve, em articulação com os três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES Barlavento; ACES Central; ACES Sotavento) da sua área de influência e o Centro Hospitalar do Algarve, EPE, que integra as unidades hospitalares de Faro, de Portimão, de Lagos e os Serviços de Urgência Básicos de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António, encontram-se a monitorizar a afluência às respetivas unidades de cuidados de saúde primários e serviços de urgência hospitalar de modo a avaliar a necessidade de reforço de recursos humanos ou alargamento de horário, para fazer face a um eventual acréscimo/fluxo de utentes aos serviços de saúde e responder atempadamente à possibilidade de um pico do surto gripal.

Todas as unidades de saúde da região estão preparadas para, em caso de necessidade, responder de forma articulada a um eventual aumento de afluência de utentes aos seus serviços.

A ARS Algarve recomenda que no caso de sentir os primeiros sintomas de gripe, como tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, deverá contactar a linha de Saúde 24 (808 24 24 24) que o encaminhará para o serviço de saúde mais adequado.

A ARS Algarve reforça, ainda, a importância da vacinação contra a gripe como a melhor prevenção, sobretudo em relação às complicações graves, para as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e para as pessoas pertencentes a grupos de risco (doentes crónicos e imunodeprimidos, com seis ou mais meses de idade, grávidas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados).