Castro Marim contrata enfermeira para UMS

De novo, a autarquia de Castro Marim, substituiu-se à tutela e contratou uma enfermeira para a Unidade Móvel de Saúde (UMS). «Dada a impossibilidade prática do Ministério da Saúde cumprir o assumido em protocolo, o município, além dos três médicos já em funções, levou a efeito a contratação de uma enfermeira que diariamente percorre a centena de povoações dispersas pelo concelho», informou a Câmara Municipal local, em nota de imprensa. O funcionamento da UMS conta, além de um protocolo com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, com a parceria da Associação Social da Freguesia de Odeleite, a Associação de Bem Estar Social da Freguesia do Azinhal e o Centro de Saúde de Castro Marim. Por outro lado, o município já concluiu as obras exigidas pelo Ministério da Saúde na extensão do Centro de Saúde do Azinhal, conforme acordado com a ARS do Algarve, e aguarda há cerca de seis meses a reabertura desta unidade.