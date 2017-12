ARS Algarve aposta na consolidação da mobilidade inter-carreiras

O primeiro grupo de profissionais de saúde integrados no processo de consolidação de situações de mobilidade na carreira e categoria de assistentes técnicos foram recebidos, no dia 22 de dezembro de 2017, pelo presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve , Paulo Morgado, para formalizarem a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a ARS Algarve com vista à regularização da sua mobilidade inter-carreiras.

Este processo de regularização de contratos de mobilidade inter-carreiras atualmente em curso, resulta do compromisso e empenho da nova equipa do Conselho Diretivo da ARS Algarve que, após ter tomado posse no passado mês de março, assumiu como uma das suas principais prioridades a agilização dos processos de um conjunto de cerca de 25 profissionais dos diversos serviços da instituição que se encontravam pendentes e aguardar a sua conclusão ao longo dos últimos anos, inclusive alguns desde 2009, com vista à concretização da regularização destas situações e numa clara aposta estratégica de valorização e potenciação dos recursos humanos.

De destacar que, a autorização da Secretaria de Estado da Administração e do Emprego Público para a celebração destes contratos com este primeiro grupo de 8 profissionais, possibilita que estes antigos assistentes operacionais alcancem uma nova posição remuneratória e, simultaneamente, representa uma prova de reconhecimento e de valorização do empenho demonstrado ao longo dos últimos anos por estes profissionais nas diversas unidades funcionais dos três Agrupamentos de Centros de Saúde da ARS Algarve.