Alvor tem ambulância de emergência médica permanente este verão

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, inaugurou hoje, quarta-feira, 4 de julho, na vila de Alvor um Local Estratégico de Pré-posicionamento da Proteção Civil Municipal.

O espaço permite albergar, desde hoje, um Posto de Emergência Médica do INEM a funcionar 24 horas, operacionalizado pela Delegação de Portimão da Cruz Vermelha Portuguesa com 1 ambulância de emergência «à porta» e que servirá prioritariamente aquela freguesia.

Esta medida, que se insere na estratégia municipal de resposta no âmbito da proteção civil e socorro, e à semelhança dos destacamentos já operacionalizados na Senhora do Verde e no Aeródromo Municipal, visa aproximar os meios das áreas de maior procura operacional ou risco, neste caso especifico estima-se reduzir em cerca de 8 minutos o tempo médio de prestação de socorro na época de maior afluxo turístico e mais transito naquela localidade.

Além da antecipação na chegada do meio às ocorrências naquela localidade (que representam mais de 15 por cento da atividade operacional no concelho), esta iniciativa assegura ainda a presença de uma equipa diferenciada com Desfibrilhador Automático Externo (DAE) no coração da vila de Alvor, contribuindo para uma comunidade mais resiliente em situações de acidente grave ou catástrofe.

A sessão oficial de abertura do espaço instalado no edifico do Mercado Municipal, cedido pela Junta de Freguesia de Alvor, contou com uma apresentação do Comandante Operacional Municipal, Richard Marques, que enquadrou a estratégia adotada que assenta numa descentralização de meios em benefício do socorro, contando ainda com intervenções do Responsável Operacional do INEM no Algarve, Carlos Raposo, que destacou o exemplo desta parceria que poderá ser replicado em outros locais em situações semelhantes, e do presidente da Junta de Freguesia, Ivo Carvalho, que agradeceu o empenho de todos quantos tornaram realidade esta importante concretização para os alvoradenses.

Isilda Gomes encerrou a cerimónia sublinhando a importância de explorar todas as medidas que reduzam o tempo de resposta do socorro, e que é de capital importância garantir que Portimão continue a ser reconhecido como um destino turístico seguro. Agradeceu o empenho da Cruz Vermelha Portuguesa que tem sido um parceiro fundamental do Município e enalteceu o contributo do Instituto Nacional de Emergência Médica na materialização desta amplificação do dispositivo de emergência.