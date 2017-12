Aljezur tem nova médica de Medicina Geral e Familiar

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve contratou uma nova médica de Medicina Geral e Familiar para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Aljezur, e celebrou contrato com duas médicas aposentadas que regressam ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) para reforçar a prestação de cuidados de saúde de proximidade à população do concelho de Alcoutim.

A médica colocada em Aljezur, contratada em regime de mobilidade, foi recebida, no dia 21 de dezembro de 2017, pelo presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado, para formalizar a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a ARS Algarve.

No que diz respeito às duas médicas que decidiram regressar, através do regime excecional de contratação de médicos aposentados para o SNS, efetuaram, no dia 22 de dezembro de 2017, a aceitação de posto de trabalho e celebraram o contrato com a ARS Algarve para voltarem a exercer medicina e assegurar a prestação de cuidados de saúde por mais três anos na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Alcoutim.

De destacar que, já no passado mês de outubro, iniciaram funções 24 médicos de Medicina Geral e Familiar nos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve, colocados no âmbito do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 10362-A/2017, para recrutamento Médicos recém especialistas em Medicina Geral e Familiar (1ª Época de 2017) para as várias unidades de saúde do SNS.

A integração destes médicos de Medicina Geral e Familiar no SNS do Algarve ao longo deste ano aumentou significativamente a taxa de cobertura assistencial dos cuidados de saúde primários e permitiu atribuir Médico de Família a mais 45.600 utentes na região do Algarve.