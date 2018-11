Algarvios abusam do sal e têm excesso de peso

O sétimo périplo desta iniciativa vai decorrer nos dias 28 e 29 de novembro, quarta e quinta-feira, e tem início marcado para as 09h30 do dia 28. Os trabalhos iniciam-se com uma reunião entre a Ordem e o presidente da Administração Reginal de Saúde do Algarve (ARS Algarve) Paulo Morgado.

O Algarve é a região onde mais se adiciona sal aos alimentos quando estes já estão no prato (36%), de acordo com um estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Este hábito traduz-se facilmente em números: 33% dos algarvios são hipertensos, uma doença crónica que está associada diretamente às opções alimentares, nomeadamente ao consumo excessivo de sal.

Alexandra Bento, Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, relembra que «estas mudanças de hábitos alimentares são fundamentais, mas só são possíveis quando há um conjunto de ações destinadas a melhorar os conhecimentos e comportamentos da população e quando se verifica uma mudança da disponibilidade no ambiente alimentar. A presença de nutricionistas nos centros de saúde, locais mais próximos da população, é essencial para alterar este e outros costumes prejudiciais à saúde».

Contudo, na Região do Algarve existem apenas 6 nutricionistas nos centros de saúde, um rácio que Alexandra Bento considera «muito aquém do preconizado pela Ordem dos Nutricionistas para fazer face às necessidades daquela população».

Esta iniciativa está inserida no «Ciclo de Visitas da Bastonária da Ordem dos Nutricionistas», que, iniciado em abril, já passou por seis regiões do país. Com o objetivo de fazer um levantamento da realidade profissional dos nutricionistas, este périplo decorre até ao próximo mês de dezembro, tendo passado por mais de 40 instituições de norte a sul do país, incluindo ilhas.

Programa:

28 de novembro

09h30 / 10h30 – Reunião na Administração Regional de Saúde Algarve

10h30 / 11h30 – Reunião Departamento Saúde Pública ARS Algarve

12h00 / 14h30 – Visita ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (Unidade de Faro)

14h30 / 15h30 – Visita ao Centro de Saúde de Faro

16h30 / 17h30 – Visita à Câmara Municipal de Albufeira

29 de novembro

09h00 / 10h00 – Visita à Câmara Municipal da Tavira

10h30 / 11h30 – Visita ao Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento

12h30 / 15h00 – Centro Hospitalar Universitário do Algarve (Unidade de Faro)