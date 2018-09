3º Simpósio Nacional da Grávida junta futuros pais e profissionais de saúde em Vilamoura

A terceira edição do Simpósio Nacional da Grávida, organizado pelo Grupo HPA Saúde em parceria com o Laboratório Bebé Vida, banco de tecidos e células português, juntará futuros pais e profissionais de saúde num encontro agendado para este sábado, 29 de setembro, a partir das 8h30, no Hotel Crowne Plaza Vilamoura. O objetivo é fomentar a partilha de informação com os futuros pais, para que estes possam ter conhecimentos adicionais que ajudem a tomar as importantes escolhas e decisões que a parentalidade acarreta, referiu a organização. A alimentação, a diabetes gestacional e o trabalho de parto serão alguns dos temas abordados nas palestras, que contam com participação de especialistas de ambas as instituições organizadoras. Os futuros pais que participarem nesta iniciativa receberão um kit com brindes e terão oportunidade de realizar uma sessão de captação de imagem 4D gratuita, habilitando-se também a ganhar uma ecografia emocional no HPA, um kit de criopreservação e outras ofertas dos parceiros do evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site da Bebé Vida.