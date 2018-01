162 Internos escolheram Centro Hospitalar Universitário do Algarve

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve recebeu ontem 162 médicos internos que escolheram os hospitais públicos algarvios para realizarem a sua formação e darem início à carreira profissional. A sessão de boas-vindas aos 42 médicos Internos da Formação Específica (IFE) e aos 120 internos do Ano Comum (IACs) decorreu no passado dia 2 de janeiro nas unidades hospitalares de Faro e de Portimão, em simultâneo, através de videoconferência. Um momento importante para a formação médica do Centro Hospitalar Universitário do Algarve que contou com a presença da Diretora do Internato Médico, Ana Camacho, do vogal do Conselho de Administração, Hugo Nunes, do Diretor Clínico, Mahomede Americano, e do Presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado.

Demonstrando a capacidade formativa das várias especialidades do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, os internos da Formação Específica foram colocados nas seguintes especialidades nas unidades de Faro e Portimão: Anestesiologia (2), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (3), Gastrenterologia (1), Ginecologia/Obstetrícia (2), Medicina Física e de Reabilitação (3), Medicina Intensiva (2), Medicina Interna (9), Medicina do Trabalho (1), Nefrologia (1), Oncologia Médica (2), Patologia Clínica (2), Pediatria Médica (2), Pneumologia (1), Psiquiatria (6), Radiologia (2), Reumatologia (1), Urologia (1).

Os internos do Ano Comum, apesar de praticarem uma medicina tutelada, foram colocados em diferentes especialidades nas unidades hospitalares de Faro e Portimão com o objetivo de terem a oportunidade de contactar com os diferentes serviços nas duas unidades e, dessa forma, aprofundarem os seus conhecimentos em diversos contextos clínicos.

Destacando a importância do momento, a Diretora do Internato Médico, Ana Camacho, foi a anfitriã da recepção aos novos internos disponibilizando o total apoio da Direção do Internato Médico no que respeita à criação de todas as condições para a realização da formação destes jovens médicos. Também o vogal do Conselho de Administração, Hugo Nunes, fez questão de estar presente na cerimónia para dar as boas vindas institucionais aos novos internos, sublinhado a afirmação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e das suas especialidades com idoneidade formativa no contexto da formação médica em Portugal, traduzindo-se no número de internos que entraram este ano e nas escolhas que fizeram, «o que permite olhar para o futuro de uma forma mais otimista quanto á possibilidade de fixação destes jovens médicos».

Também o Diretor Clínico, Mahomede Americano, aproveitou a oportunidade para cumprimentar os jovens médicos, evidenciando a complementaridade da formação médica e o seu inestimável contributo para a qualificação do SNS e para a prestação de cuidados de saúde na região.

A palavra de encerramento da cerimónia coube ao Presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado que sublinhou a importância regional do acolhimento destes novos internos que escolheram o Algarve para darem início à sua carreira na área da medicina ou complementarem a sua formação específica, evidenciando-se não só a capacidade e dinâmica formativa dos hospitais públicos e das unidades dos cuidados de saúde primários algarvios na formação de jovens médicos, mas também a força das sinergias criadas com o mundo universitário e com a componente de investigação que agora caracterizam o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

No corrente mês de janeiro de 2018 iniciam funções nas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 2.179 médicos internos do ano comum e 1.758 médicos internos de formação específica. O Governo, através da Administração Central do Sistema de Saúde e, em estreita cooperação institucional com a Ordem dos Médicos, está empenhado na excelência formativa destes 3.937 novos profissionais, mais 98 em relação ao ano passado.