X Feira da Perdiz anima Alcoutim

O Pavilhão Municipal, em Martim Longo, vai acolher, nos dias 11 e 12 de novembro, mais uma edição da Feira da Perdiz. A tradição da caça em Portugal remonta muito atrás no tempo, mas começou a tornar-se cada vez mais comum e elegante no final do século XIX, sendo um dos desportos mais genuinamente praticados na Península Ibérica e com grande expressão no município de Alcoutim, contribuindo, para a dinamização e animação do município. Alcoutim tem duas Zonas de Caça Municipais, 14 Zonas de Caça Turísticas e 28 Zonas de Caça Associativas e excelentes condições para a prática deste desporto.

Na feira estarão presentes empresas e associações do setor, onde o visitante poderá disfrutar de um variado leque de atividades como colóquios, exposição, falcoaria, exposições de espécies cinegéticas, artesanato, concursos de cães, workshop de obediência e socialização canina, animação musical entre outras. Nas tasquinhas será possível degustar diversos pratos típicos da gastronomia da região desta época do ano, com destaque para os pratos à base de caça.

Este ano acolhe as 3as Jornadas Técnicas Opuntia ficus-indica de Alcoutim, com um programa com ilustres convidados e um showcooking onde serão apresentadas receitas com figo da índia da autoria de Vítor Ramos, Mestre Chefe de Pastelaria do Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa.

Os espetáculos de palco são outro ponto de interesse apresentando ao público da feira, no sábado dia 11, pelas 22h00 os Irmãos Verdade e no domingo dia 12, pelas 17h30 o grupo Cruzeiro.

A iniciativa integra duas provas desportivas, no dia 11 o Passeio BTT «Na rota da perdiz», e no dia 12 a prova de Marcha Corrida.

O certame funcionará durante no dia 11 de novembro entre as 11h30 e as 02h00 e no dia 12 de novembro entre as 09h00 e as 22h00 e tem entrada livre.