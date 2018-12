O Monte Santo resort e o Vila Vita Parc foram distinguidos durante o World Travel Awards, no sábado, dia 1 de dezembro, no Terreiro do Paço, em Lisboa. À distinção de «Europe Most Romantic Resort 2018», conquistada pelo quarto ano consecutivo, o Monte Santo resort conquista o galardão de «Portugal Leading Hotel Residences 2018».

Esta não é, também, a primeira vez que a Vila Vita, membro da prestigiada associação Leading Hotels of the World há mais de 20 anos, é reconhecida nesta cerimónia de prémios. Em 2014 a mesma foi galardoada com o prémio «Resort Mais Romântico da Europa» e, em 2015, com o prémio «Resort mais Verde do Mundo», com base nas suas excelentes práticas ao nível da sustentabilidade, prémio que voltou a receber em 2016, juntamente com a distinção de «Melhores Villas de Hotel da Europa».

A estes frutos de reconhecimento, a Vila Vita adiciona, este ano, no World Travel Awards, a distinção de «Europe’s Leading Luxury Hotel & Villas».

A 25.ª edição daqueles que são conhecidos como os «Óscares» do turismo mundial arrecadaram para Portugal, de forma inédita, 17 galardões.

Entre as muitas distinções reveladas contam-se o Algarve como «Melhor destino de praia». A região tem vindo a ganhar um lugar de referência quanto a boas práticas na promoção do turismo cultural, desportivo, gastronómico e vínico.

Na sequência da qualidade e do consequente reconhecimento, dentro e fora do país, a 21 de novembro passado, o município de Lagoa viu distinguidos, em Lisboa, pelo Guia Michelin, dois restaurantes que mantiveram as suas Estrelas Michelin, uma das classificações mais importantes do mundo da gastronomia – duas pertencentes ao Restaurante Ocean (Vila Vita Parc), em Alporchinhos, Porches (distinção que mantém desde 2011), e uma estrela pertencente ao Restaurante Bon Bon, em Carvoeiro, distinção que mantém desde 2016.

O Executivo do Município de Lagoa «congratula as entidades premiadas».