Webserie de Joaquim Horta passa por Monchique

A serra de Monchique é o tema do segundo de seis episódios da websérie «Estrada Fora» protagonizada pelo ator Joaquim Horta e lançada pela marca de pneus Bridgestone, para dar a conhecer os mais bonitos roteiros de Portugal, para se percorrerem em duas rodas.

Dedicado ao deleite de conduzir pelas curvas da Estrada Nacional 266, este episódio contempla ainda a riqueza natural que a envolve e a gastronomia típica da região de Monchique.

Durante esta viagem, Joaquim Horta não negligencia a segurança na condução, relembrando ao espetador alguns aspetos essenciais da examinação dos pneus.

Com este projeto, a Bridgestone procura promover hábitos de condução mais responsáveis junto dos seus consumidores, através de um formato mais dinâmico e de técnicas que permitem um maior diálogo com a sua comunidade – como, por exemplo, o envolvimento do público das redes sociais na decisão dos destinos para os últimos dois episódios.

A websérie «Estrada Fora» surgiu a partir da parceria entre a marca, líder na produção de pneus e borracha, e a plataforma online Motorcycle Diaries, que apresenta a mais ampla base de dados de estradas na Europa e onde Joaquim Horta partilhará artigos dedicados a cada um dos destinos visitados.