VRSA requalifica zona sul da cidade e avança com construção de novos polidesportivos

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai dar início à requalificação da área envolvente ao Complexo Desportivo, dando nova vida à entrada sul da cidade.

A operação integra a construção de dois novos polidesportivos com bancadas e balneários (um semi-coberto e outro descoberto) – que substituirão os atuais, atualmente em situação de degradação – bem como o arranjo paisagístico do local. Ao mesmo tempo, será instalada neste espaço uma unidade comercial na área do retalho, colmatando a falta de equipamentos deste género naquela área.

O valor total do investimento ascende aos 2,3 milhões de euros e irá permitir a criação de 40 novos postos de trabalho diretos, assim como a contratação de mão-de-obra local durante a fase de construção.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, «esta obra irá beneficiar não só a população, mas também todos os clubes, associações e atletas, que ganham novos espaços de treino e novas sedes com condições de excelência».

Em contrapartida à instalação da unidade comercial, será ainda construído um terceiro polidesportivo no final da concessão, a que se juntam outras contrapartidas que permitirão um encaixe financeiro ao município.

As obras terão a duração de quatro meses e deverão arrancar ainda esta semana, gerando novas dinâmicas económicas e desportivas no concelho.