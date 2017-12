VRSA investe 150 mil euros na ampliação das áreas verdes e de recreio do Complexo Desportivo

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) inaugurou, esta quinta-feira, a obra de requalificação e ampliação das áreas verdes do Complexo Desportivo Municipal, criando novas zonas de treino e de usufruto deste espaço de utilização coletiva.

A intervenção contemplou a construção de um parque infantil e um parque geriátrico, devidamente integrados no complexo desportivo, que irão permitir a promoção de atividades desportivas para todas as faixas etárias.

Em simultâneo, foi executado o reforço estrutural do muro norte do estádio municipal, a repavimentação de percursos pedonais com a substituição de grelhas por piso adequado e a colocação de relvado em todas as áreas adjacentes.

O valor global do investimento é de 150 mil euros e engloba a aquisição e instalação de 5 novos equipamentos geriátricos e 8 infantis, conciliando a prática desportiva com zonas de lazer e recreio.

Com esta intervenção, conclui-se a revitalização de toda a área norte do Complexo Desportivo, criado um circuito de lazer e manutenção entre o Estádio Municipal, os campos relvados e as piscinas municipais.

Para Conceição Cabrita, presidente da autarquia VRSA, «este conjunto de obras representa uma ambição há muito desejada pela população e integra a nossa preocupação em requalificar e dignificar o espaço público».

«Por outro lado, a obra responde ao objetivo do município de revitalizar e instalar novos parques infantis em todas as freguesias do concelho, dotando o município com equipamentos seguros e de qualidade para as crianças», afirma.

Requalificação completa da rede de parques infantis

Nos últimos meses, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António completou a reabilitação de cinco parques infantis e procedeu à instalação de dois novos parques geriátricos, num investimento que ultrapassou os 56 mil euros.

Na freguesia de VRSA foi intervencionado o parque da urbanização Cidade Real (junto aos bombeiros), enquanto em Monte Gordo foram recuperadas as estruturas junto à Avenida Marginal e Centro de Saúde.

Já na freguesia de Vila Nova de Cacela foram melhorados os parques de Cacela (junto à rotunda) e do largo da Manta Rota.

Em paralelo, foram instalados dois parques geriátricos: um na Avenida da República, em VRSA, em plena frente ribeirinha, e outro no passeio marítimo da praia da Manta Rota.