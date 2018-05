Vítor Brito é o novo comandante da Cruz Lusa

É mais um episódio positivo a somar à trajetória de recuperação encetada pela atual direção da Associação Humanitária Cruz Lusa de Faro, que vai no início do segundo mandato. Perante bombeiros de várias corporações, representantes de forças de segurança e autarcas, Steven Sousa Piedade, presidente da Cruz Lusa, abriu a cerimónia de tomada de posse do novo comandante Vítor Brito, com palavras de confiança e esperança. «Qualquer instituição é feita de transições e enaltecida por momentos. Mas quando falamos de casas cuja finalidade é alimentar e manter a solidariedade e o humanismo, são as pessoas que assumem maior relevância», referiu.

Steven Sousa Piedade confidenciou que a escolha do novo líder «foi uma decisão muito ponderada, muito pensada e estudada» e agradeceu a todos os que apontaram o nome. «A nossa missão é cimeira e responsável. Somos fortes, lutadores e havemos de vencer as dificuldades com que nos vamos deparando diariamente. Esperamos crescer, enfrentar o futuro de uma casa que não tem quartel, e que tem um parque de viaturas um pouco desatualizado. Já conseguimos adquirir um veículo moderno e em breve esperamos também conseguir aumentar a operacionalidade ao nível de ambulâncias, em prol do grande objetivo que é ajudar o próximo», prometeu. O também autarca da Junta de Freguesia de Montenegro, agradeceu o apoio dos órgãos sociais da associação, da Câmara Municipal de Faro, Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e ao corpo de bombeiros, «a grande força que a manteve a associação com as portas abertas».

No uso da palavra, Vítor Brito frisou que «foi com enorme orgulho que aceitei o desafio de comandar o corpo de bombeiros desta estimada associação. Tudo farei para estar à altura. Irei servir com elevado sentido de responsabilidade. Mas por outro lado, para que o meu trabalho seja proveitoso, conto com todos para serem leais, fiéis e aprestarem sentido de missão neste corpo de bombeiros». O novo comandante disse ainda reconhecer «as dificuldades de instalações e de equipamentos com que nos batemos, mas nem por isso deixei de aceitar este desafio. Conto com um corpo de mulheres e homens capazes, uma equipa eficiente em prol de Faro, Portugal e de quem mais precisar», disse. «Estaremos cada vez mais abertos ao exterior, a novos projetos, a uma aproximação maior a corpos congéneres e às instituições públicas e privadas de forma a poder engradecer a nossa instituição», projetou.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, deixou uma mensagem de apreço à «nobre causa do socorro de pessoas e bens» e a todos os bombeiros presentes. «Tudo o que fazem é sempre em prol dos outros». Dirigindo-se a Vítor Brito, o autarca reconheceu que «tem todas as condições para desempenhar todas as funções que lhe são hoje investidas e até melhorar a prestação. É preciso ter empenho, e sentir também que essa dedicação» em quem nos acompanha. Em relação à Associação Humanitária Cruz Lusa de Faro, «todas as instituições têm piores e melhores momentos. O que podemos fazer é pensar nos melhores e aprender com os outros. Não é que atualmente passe pelo melhor, mas, pelo menos, alguns dos piores certamente vão ficando para trás, pois a direção tem vindo a fazer um trabalho de recuperação não só financeiramente, mas também ao nível dos equipamentos», disse Rogério Bacalhau.

A cerimónia contou com representantes da IKEA, já que esta corporação foi uma das cinco em Portugal beneficiada pela campanha «Passar cartão já ajuda» que decorreu no mês de março. Por estar dentro da área de influência da loja de Loulé, os Bombeiros Voluntários de Faro tiveram direito a cerca de 2030 euros para fardamentos novos. Em breve, com fundos do PEOSUR, a Associação Humanitária Cruz Lusa de Faro vai adquirir um novo Veículo Tanque Tático Florestal.