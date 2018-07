Vinhos de Portimão vão a provas na Praia da Rocha

A Praia da Rocha convida para mais uma edição do Portimão Wine Tasting. Uma iniciativa dedicada a todos os amantes do vinho, que de 20 a 22 julho, na Fortaleza de Santa Catarina, poderão provar as colheitas locais, dos vinhos de Portimão, e degustar produtos regionais. O evento conta com a presença dos três produtores de vinhos de Portimão (Quinta da Penina, Quinta Morgado da Torre e Herdade dos Pimentéis).

Dos tintos mais leves, aos brancos frescos passando pelos rosés frutados, o convite é para que as pessoas venham provar, experimentar e levar para casa vinhos de qualidade, num ambiente descontraído, onde podem conversar, conviver e até dançar.

O Portimão Wine Tasting terá entrada livre e irá decorrer, entre as 20h00 e as 24h00, sendo o copo de prova adquirido por 1,50 euos, enquanto cada prova pode variar entre os 1,50 (vinho de colheita) e os 2 euros (vinho de reserva).

O evento é organizado pela Associação Turismo de Portimão e pelos três produtores de vinhos de Portimão – Herdade dos Pimentéis, Quinta do Morgado da Torre e Quinta da Penina, contando com o apoio do Município de Portimão e da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve.