Vinhos de Lagoa distinguidos com o grau ouro

Os vinhos «Porches Vinho Regional Algarve Branco 2017 (Única – Adega Cooperativa do Algarve)» e «Edd’s Reserva Vinho Regional Algarve Tinto 2014 (Concepts by Edd’s II, Lda.)» foram distinguidos com a Medalha de Ouro na 5.ª edição do «Concurso de Vinhos Crédito Agrícola», cujas provas cegas decorreram na 7.ª edição do Mercado de Vinhos, no Campo Pequeno, em Lisboa, a 20 de Outubro.

O Júri do evento, composto por escanções, enófilos e jornalistas, nacionais e estrangeiros, avaliou a qualidade de 240 vinhos em concurso, entre brancos, tintos e espumantes provenientes de todas as regiões do país e distinguiu 71, 40 deles com a Medalha de Ouro e 31 com Medalha de Prata (uma delas para o também algarvio «Paxa Wines tinto»).

O 5.º Concurso de Vinhos Crédito Agrícola (realizado em parceria com a Associação Escansões de Portugal) tem como objetivos apoiar o setor vitivinícola e contribuir para o desenvolvimento das economias locais, promovendo e colocando à prova a qualidade dos vinhos nacionais.

Ao longo das quatro edições anteriores premiou com Ouro, Prata e Bronze duas centenas dos 800 vinhos apresentados, provenientes das regiões vitivinícolas do Algarve, Alentejo, Península de Setúbal, Lisboa, Tejo, Bairrada, Dão, Beiras, Douro, Trás-os-Montes e Vinhos Verdes.

Lagoa, classificada como uma das quatro Denominações de Origem do Algarve, cuja adega cooperativa chegou a produzir, dos anos 50 até meados da década de 90, cerca de 50% do vinho algarvio, encara com grande alegria esta distinção. O presidente do município, Francisco Martins, congratula, assim, os produtores agora medalhados com o grau ouro.

É motivo para dizer: Um brinde aos vinhos de Lagoa!