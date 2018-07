VILA VITA Parc convida Chef Chakall para noite de sabores argentinos

O conhecido e mediático chef Chakall é o convidado para o terceiro jantar inserido na série de jantares a 4 mãos a decorrer no resort até ao final do ano, os Culin’Art dinners, no restaurante Whale, na sexta-feira, dia 20 de julho.

O chef Chakall juntar-se-á ao chef residente do restaurante Whale, Alessandro Puleo, para uma noite que promete uma viagem incrível por sabores argentinos e marítimos, perfeitos para uma noite de Verão, com vista para a piscina infinita do resort e o Oceano Atlântico.

Bastante conhecido pelo público português pelo seu trabalho em diversos programas na televisão portuguesa ligados à área da gastronomia, o chef Chakall, de origem argentina, cresceu no mundo da cozinha, no restaurante da sua mãe. Apaixonado pelas viagens e pela cozinha, é hoje o chef executivo e proprietário dos restaurantes Sudaka Berlin, El Bulo Social Club Lisboa e do Areal Beach Bistrot, entre outros.

Ao restaurante Whale promete trazer um menu composto por pratos de intensos sabores argentinos como a Mini-Provoleta classic com presunto, um Duo de empanadas, um Ojo de bife argentino com chimichurri e salsa criolla, batatas rústicas e batata doce, e para terminar uma típica torta Rogel. O chef Alessandro Puleo complementará este extraordinário menu com os sabores frescos de um Taco de Camarão e Ceviche de Corvina.

O eclético menu será ainda harmonizado com uma seleção de cocktails frescos e atrevidos servidos por uma experiente equipa de bartenders, e a noite acompanhada pela banda sonora de um DJ ao vivo e um saxofone.

O menu estará disponível pelo valor de €55 por pessoa, sem bebidas incluídas, ou por €100 por pessoa com pairing de vinhos e cocktails. Para reservas por favor contacte [email protected] ou +351 282 310 100

MENU

Papas Bravas’ Cocktail

Pães do mundo (3 tipos) – Chef Carlos Valente

Taco de Camarão – Chef Alessandro Puleo

Mini provoleta classic, presunto – Chef Chakall

Duo de empanadas – Chef Chakall

Ceviche de Corvina – Chef Alessandro Puleo

Ojo de bife argentino. chimichurri e salsa criolla, batatas rústicas e batata doce – Chef Chakall

Rogel – Chef Chakall