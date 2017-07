Vila Vita Biergarten renovado serve novas cervejas artesanais

Chamam-se «Porches», tal como a vila algarvia que acolhe o Vila Vita Biergarten, e há três à escolha – Pilsener, Brown Ale e Indian Pale Ale (IPA) – sendo estas duas últimas, as grandes novidades para este verão. Numa apresentação aos jornalistas, na quinta-feira, 13 de julho, Óscar Correia, responsável pelo food and beverage de Vila Vita Parc, explicou o conceito.

«Queríamos que a nossa IPA, dentro do seu estilo frutado, que tivesse algum equilíbrio na acidez e que provocasse uma segura no retrogosto. Ou seja, que fosse muito gustativa e gastronómica. Quase que obriga a comer qualquer coisa para a acompanhar. Penso que isso foi muito bem conseguido», pelos mestres cervejeiros Paulo Silva e José Miguel Faria.

As «Porches», segundo o responsável, «são cervejas de grande frescura, com lúpulos leves e maltes de média intensidade, para que não se tornem pesadas. A Brown Ale, com nuances de café torrado e banana na caramelização, foi das primeiras a ser apresentada e esgotou. A IPA já vai na segunda edição», de 1500 unidades. No futuro, talvez ao trio se junte uma quarta, «com perfil de cerveja belga». «Este é um segmento que tem vindo a crescer. Há muitas coisas que o influenciam e tem de ser trabalhado com muita paixão. Hoje, a cerveja artesanal passou a ser um tema. E acho que há campo para alguma inovação e até para algum arrojo criativo. Talvez no futuro possamos desenvolver a nossa cerveja dentro deste espaço. Está em wish list». Para já, as «Porches» só podem ser consumidas no Biergarten ou no resort, nos Alpurchinhos. Ainda segundo este responsável, o sucesso tem sido tanto que «no hotel, todos os clientes que visitam o nosso restaurante português, a Adega, uma das coisas que nos perguntam é se além do vinho, já temos a nossa própria cerveja».

Iguarias para partilhar à mesa

O novo menu está pensado num «conceito de comida para cerveja, que pode ser associada a petiscos, mas também a sobremesas, como por exemplo, um brownie feito com a nossa Dunkel (cerveja tradicional de Munique). Temos também um pão feito com cerveja preta. No fundo é massa lêveda, uma receita de fermentação lenta», descreveu. Outra ideia é que todas as iguarias que saem da cozinha do chef executivo alemão Manfred Kickmaier, ajudado pelo português Alexandre Cabral, sejam fáceis e agradáveis de partilhar à mesa. É o caso da «Espiral de Nuremberga», uma salsicha de carne de novilho e porco, temperada com ervas aromáticas e acompanhada com mostarda de maçã. Todas as carnes aqui servidas são de produção própria da Herdade dos Grous (propriedade do grupo Vila Vita), e trabalhadas na salsicharia que funciona ao lado. É também aqui que se preparam as tradicionais carnes frias à maneira alemã. Por outro lado, a equipa da cozinha mantém o toque regional, português, ou até mediterrânico na maioria dos pratos, como a batata-doce de Aljezur, ou o pesto de manjericão e amêndoa que acompanha a pasta Schupfnudeln com legumes grelhados.

Um «Beer Social Club» no primeiro andar

A remodelação trouxe melhorias por dentro e por fora. Na sala principal, o mobiliário é agora de pinho maciço envelhecido ao estilo bávaro. Há um novo bar à entrada e o primeiro andar está pronto para ter uma nova vida. Nem falta um «deck» elevado que pode ser convertido em palco, por exemplo, para uma banda animar festas privadas. Neste caso, até é possível disponibilizar aos convivas um (ou mais) barril de cerveja alemã. Para este verão, Óscar Correia, responsável pelo food and beverage do Vila Vita Parc, recomenda os churrascos às sexta-feiras, em que a principal novidade é um carrossel de gelados artesanais, a pensar nas famílias em férias. É aconselhável, contudo, reservar mesa. Este ano, também já está agendado a October Fest, de 27 de setembro a 8 de outubro, que segundo o responsável já conta com uma longa lista de mesas reservadas. O Vila Vita Biergarten está aberto de terça-feira a sexta-feira, das 13h00 às 22h00. Aos sábados e domingos está aberto das 12h30 às 22h00. Pode ser contactado pelo telefone 282 381 177 ou através do e-mail [email protected]