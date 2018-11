Vila do Bispo com orçamento aprovado

O município de Vila do Bispo aprovou, através da Câmara e da Assembleia Municipal, nas suas reuniões de 17 de outubro e 21 de novembro, respetivamente, as grandes opções do plano (GOP) e o orçamento para 2019.

Assim, no próximo ano a autarquia vai gerir um orçamento de 14800000 euros, estando previsto do lado da receita o valor de 13269676 euros para as receitas correntes e de 1530324 euros para as de capital. No que respeita às despesas, as correntes apresentam um valor de 8910800 euros e as de capital 5889200 euros.

De acordo com o documento municipal, a política orçamental a implementar assenta numa utilização adequada e eficiente dos recursos financeiros da autarquia, para alcançar um conjunto de objetivos estratégicos onde se destacam: manter o equilíbrio e a sustentabilidade financeira; garantir uma gestão equilibrada dos recursos financeiros, no sentido de reduzir as despesas de funcionamento; concluir o pagamento do investimento que está em curso, nomeadamente a sede do Clube Recreativo Infante de Sagres, o equipamento público de atividades culturais (celeiros de Vila do Bispo) e a pavimentação da Rua do Barrudo, em Vila do Bispo, e iniciar o desenvolvimento e pagamento dos projetos técnicos de novos investimentos; manter a aposta na habitação social, através da aquisição de um novo terreno para o efeito, bem como desencadear os procedimentos necessários para que o início da construção de habitação social em Budens e Vila do Bispo ocorra no ano 2020, e manter o apoio social a famílias carenciadas do concelho, através da atribuição de auxílios e de apoios económicos, nomeadamente na comparticipação das rendas de casa, consultas médicas, medicamentos, natalidade e bolsas de estudo, conforme os regulamentos municipais em vigor.

Nas Grandes Opções do Plano é demonstrada aquela que é a visão do executivo municipal, liderado por Adelino Soares, para 2019, onde a par dos projetos municipais já implementados e a que a autarquia dará continuidade, o atual executivo ambiciona dar destaque a várias ações incluídas nas quatro áreas que compõem as GOP: As funções gerais (1204700 euros), as Funções Sociais (2015500 euros), as Funções Económicas (1872000 euros) e as Diversas não Especificadas (3845000 euros).

Nas Funções Gerais, que inclui a rubrica Instalações de Serviços, está prevista a adaptação, manutenção e reparação de edifícios municipais, com uma dotação de 300000 euros. Em 2019, a Câmara Municipal de Vila do Bispo pretende dotar os edifícios municipais de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, bem como realizar trabalhos de conservação e ampliação dos mesmos.

Para a Proteção Civil, destaca-se a habitual transferência mensal para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, para o apoio ao funcionamento da instituição, com o valor global de 320000 euros.

Na rubrica Funções Sociais, que engloba a habitação, o plano contempla uma verba de 100000 euros, para o desenvolvimento do projeto técnico de construção de 20 apartamentos em Vila do Bispo – o início da construção dos apartamentos está programado para o ano 2020.

Na freguesia de Budens pretende-se elaborar os projetos para a construção de habitação no terreno adquirido para o efeito. Neste âmbito, o plano contempla o montante de 150000 euros, para a realização do projeto do loteamento, do projeto de arquitetura e dos projetos das especialidades, bem como do projeto de execução.

Nas freguesias de Barão de São Miguel e de Sagres a aposta é a dinamização dos loteamentos municipais existentes com a sua reformulação, no caso de Barão de São Miguel, e a conclusão das infraestruturas, no loteamento de Sagres.

O Ordenamento do Território está dotado com um montante global de 243000 euros. Deste montante, 150000 euros, repartidos por 2019 e 2020, destinam-se ao projeto técnico do troço da entrada de Sagres (Estrada Nacional 268 – EN 268), para que posteriormente seja lançada a empreitada. Contudo, esta intervenção está condicionada a um acordo com as Infraestruturas de Portugal, IP.

Na rubrica Parques, Jardins e Valorização Ambiental, a aposta para 2019 é o novo contrato de aquisição de serviços, com vista à limpeza urbana no concelho de Vila do Bispo, com uma dotação de 250000 euros.

Paralelamente, o plano prevê a intervenção nos cemitérios do concelho, ao nível da sua ampliação, como é o caso do cemitério em Vila do Bispo com uma dotação de 100000 euros, e para a construção do novo cemitério em Sagres com a disponibilização de 100000 euros em 2019 e 300000 euros para 2020. Para o cemitério em Budens, os valores disponibilizados são de 100000 euros em 2019 e 200000 euros em 2020, para a construção de um sistema de consumpção aeróbia.

Quanto à área Funções Económicas, que engloba a rede viária e a sinalização, foram reservados 100000 euros para a pavimentação de ruas, execução de passeios e de passadeiras em vias e arruamentos municipais.

Para a freguesia de Vila do Bispo está prevista a pavimentação da Rua do Barrudo, cuja empreitada teve inicio no mês de novembro de 2018, e para onde ficou reservado o valor de 300000 euros para pagamento dos trabalhos previstos a executar em 2019.

Outra intervenção prevista nesta área é a construção da Ecovia e Ciclovia de Vila do Bispo, com uma dotação de 250000 euros para 2019 e de 1250000 euros para 2020, estando o financiamento da mesma garantido através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Turismo de Portugal. Esta intervenção terá lugar assim que os projetos técnicos estejam concluídos e a empreitada em condições de ser lançada, algures entre o final do ano de 2019 e o início do ano 2020.

A requalificação da Praça da República em Sagres também está prevista no plano com 200000 euros, projeto com financiamento comunitário assegurado no Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE) do Programa Operacional Regional do Algarve 2020.

Na área Diversas Não Especificadas o plano tem previstos 300000 euros para a aquisição de terrenos, com vista à construção de habitação social no concelho. Nesta área, o plano reserva também 95000 euros para transferir para Juntas de Freguesia, no âmbito dos protocolos celebrados com as mesmas em 2018.

Em relação ao Orçamento Participativo, contempla um conjunto de investimentos que são necessários à população do concelho de Vila do Bispo. Nele inclui-se a empreitada do Museu de Vila do Bispo «O Celeiro da História». Para esta obra o plano reserva 1000000 euros, destinados ao pagamento dos autos referentes à conclusão dos trabalhos da empreitada. O plano prevê também um investimento de 150000 euros em 2019 e 350000 euros em 2020, para dotar este novo espaço com equipamento necessário ao seu funcionamento.

Para a elaboração do projeto técnico da Praça da República de Vila do Bispo foi reservado uma verba de 75000 euros.

O novo mercado municipal de Sagres tem prevista uma verba de 75000 euros em 2019, valor que será reforçado aquando da aprovação da respetiva candidatura. A estimativa global desta intervenção é de 1529293 euros, repartidos entre 2019 e 2020. Prevê-se, ainda, a execução de trabalhos de requalificação no atual equipamento municipal.