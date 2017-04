Vila do Bispo cede espaço municipal a clubes do concelho

Desde o passado semana que o Paintball Clube de Vila do Bispo e Clube de Caça e Pesca do Concelho de Vila do Bispo dispõem de novos espaços municipais. Neste âmbito, o autarca Adelino Soares e os presidentes dos referidos Clubes, Samuel Inês e Manuel Alves, respetivamente, assinaram, no passado dia 13 de abril, os protocolos que visas a cedência de utilização dos espaços.

O novo espaço cedido ao Paintball Clube de Vila do Bispo é uma porção de terreno e situa-se a norte do Monte Santo António, na freguesia de Vila do Bispo e Raposeira e destina-se exclusivamente à construção de um percurso para treinos com motociclos. Já ao Clube de Caça e Pesca do Concelho de Vila do Bispo foi cedida a loja nº 1 do Mercado de Sagres e destina-se ao desenvolvimento de atividades no âmbito dos seus estatutos.

De acordo com os documentos, o município de Vila do Bispo cede os espaços a título precário e gratuito e sem possibilidade de cedência a terceiros.

Esta medida, insere-se no âmbito dos princípios que a autarquia assume como prioritários, nomeadamente no apoio e colaboração com as associações culturais e desportivas do concelho, bem como na valorização do esforço e trabalho desenvolvido pelos seus dirigentes e associados.