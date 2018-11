Veleiro francês naufraga em Vila do Bispo depois de embater nas rochas

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou, durante a manhã de sábado, 17 de novembro, uma operação de assistência a um veleiro de bandeira francesa, com cerca de 10 metros de comprimento, que sofreu um sinistro marítimo, embatendo nas rochas, entre a praia do Zavial e a praia das Furnas, no concelho de Vila do Bispo.

​O alerta foi recebido às 6h50, informando da existência de um veleiro naufragado, tendo sido, de imediato, enviado para o local meios da Estação Salva-vidas de Sagres, a embarcação salva-vidas SR33 e uma mota de água, bem como, por terra, agentes do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos.

No local foi possível avistar um veleiro com grandes danos estruturais, em situação de afundamento, localizado numa zona onde não era possível o acesso quer por terra ou pelo mar.

Do sinistro resultou uma vítima, um homem de nacionalidade francesa, de 76 anos de idade, que foi recuperado da água pelo operador da mota de água e transferido para a embarcação salva-vidas SR33, onde se iniciaram manobras de reanimação.

O homem foi transportado para a Estação Salva-vidas de Sagres, onde continuaram as manobras de reanimação por equipas do INEM e Bombeiros de Vila do Bispo, mas sem sucesso, tendo sido declarado o seu óbito no local.