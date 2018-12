Vale do Lobo teve o maior Mercado de Natal de sempre

O Mercado de Natal de Caridade de Vale do Lobo foi um verdadeiro sucesso. A organização revelou que passaram pelo certame mais de 1200 visitantes, com 70 expositores a tomarem conta da promoção de diversos produtos.

Com uma vertente declaradamente solidária, o Mercado, através da Associação de Caridade Wolf Valley, conseguiu angariar mais de 1500 euros que irão reverter para apoiar algumas das causas sociais locais mais prementes, permitindo continuar a ajudar os mais carenciados.

Uma ampla diversidade de expositores surpreenderam todos os visitantes, com stands e produtos muito originais que incluíram desde comidas e bebidas gourmet, a originais presentes para as tradicionais compras de Natal. Ao longo de todo o dia não faltou animação e entretenimento para toda a família, com várias actuações musicais de grupos corais, músicos ao vivo, inconfundíveis sons de saxofone e até um surpreendente espectáculo de magia, sempre com muitas actividades também para os mais novos.

Segundo a directora de vendas e marketing de Vale do Lobo, Alda Filipe, «o Mercado de Natal deste ano superou as nossas expectativas, registando um número recorde de visitantes, expositores e momentos de grande animação». Alda Filipe termina com um agradecimento, «não só a quem visitou o evento deste ano mas a todos os que colaboraram na organização e realização desta edição, esperando que 2019 reserve novas iniciativas com esta dinâmica no resort».

Esta edição do Mercado de Natal de Vale do Lobo contou novamente com a colaboração de alguns parceiros comerciais como o Algarve Resident, a Infralobo E.M. e a Câmara Municipal de Loulé.