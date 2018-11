Vale do Lobo recebe Mercado de Natal solidário

Vale do Lobo prepara-se para receber a 9ª edição do seu tradicional Mercado de Natal solidário. A assinalar o início da época festiva no resort, o mercado vai decorrer no sábado, dia 1 de Dezembro entre as 10h00 e as 17h00.

Este é um evento que se converteu numa verdadeira referência natalícia na região, muito aguardado pelo ambiente acolhedor e convidativo que proporciona a todos os expositores e vistantes. Este típico Mercado de Natal permitirá também angariar fundos que revertem para a Wolf Valley Charity Fund, uma das mais importantes e determinantes associações de caridade da região, que presta um grande apoio à comunidade local mais carenciada.

Seguindo a fórmula de sucesso que o diferencia, o evento superou todas as expectativas com um número recorde de expositores confirmados e que incluirá não só uma área de exposição, como muito entretenimento, animação e música ao vivo para toda a família, ao longo de todo o dia.

Na edição deste ano, o evento volta a contar com a participação de muitos expositores locais, com uma ampla variedade de produtos para todos os gostos e preferências. Ainda assim, vão existir muitas novidades que prometem surpreender e deliciar todos os visitantes, incluindo originais propostas para presentes requintados, uma combinação de aromas, sabores e iguarias da cozinha gourmet, acessórios e vestuário de moda, artigos para a casa e de decoração, cristais, cosmética, joalharia, flores e plantas, cartões de boas-festas, livros e brinquedos, alimentos e bebidas de produtores exclusivos e muito mais.

Entre os expositores que confirmaram a sua presença na edição deste ano, podemos encontrar: Algarve Care, Algarve Resident, Algarve Rock Brewery, Art Steel, Asiana The Indian Caterers, Atelier das Jóias, BBQS Algarve, Beer District – Portugal, Bees in Tube, Bejo Design, Btrendy Kids & Co., Caminho Zero, Carol Stitches, Casa da Lua, Casa do Artesão, Chilli Boy Piri Piri, Choco & Cake, Chocolates Dom José, Deco Atelier Casa Rústica, DescobrirTempos, Digiterium, Doce da Anico, EcoGrowing Portugal, Ely Flores, Energetix (Magnetico), Eternal Jewellery, Fernanda Ventura, Fi-Line Fashions, Fine Dining in Style, Florentinta, Food for Love, Gillian Goode Designs, Gruta de Merlin, Honey Drop by Firoozeh, If Vonfi, Infralobo E.M., Jewels and Beads, Jouk’s Studio, Kates Cakes Algarve, Kuntur Portugal, Martins & Correia, Matilde Vale, Mundo Saudavel, My Passion 4Food, Oficina de Sonhos, Ovelha Negra, Papoila, Paulo Ferreira Design, Pedra Lua, Peter Sattler, Pine Trees, Pingo Doce, Prime Wine Importers, Rainbow Cards, Residual, Silver Bubble, Skok Skok Store, Spikes Restaurant, Susies’ Original Art, Sweet Marilyn & Lis Jensen, Tizann, White Sheep Crochet, Wines & Co., Wolf Valley Charity Fund, ZenZup e Zoe’s Unique Boutique.

Os mais pequenos vão também ter direito a actividades de animação, surpresas e muita diversão para um dia inesquecível, com o entretenimento infantil a cargo da Oficina de Sonhos.

Paralelamente, e durante todo o evento, irá decorrer um programa de animação ao vivo no palco do Auditorium, incluindo diversas actuações musicais e um espectáculo de magia.

O Mercado de Natal de Vale do Lobo é organizado em colaboração com o Algarve Resident, a Infralobo E.M. e a Câmara Municipal de Loulé.