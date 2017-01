«Vai-te embora azar!» disseram os alunos das Escolas Pinheiro e Rosa

Foi na sexta-feira, dia 13 de janeiro, que 26 alunos e professores do agrupamento de escolas Pinheiro Rosa se juntaram para partilharem um almoço diferente. Com o intuito de mostrar a clareza da racionalidade face à obscuridade da superstição este grupo de professores e alunos sentaram-se em mesas de 13 pessoas, com talheres cruzados, espelhos partidos, sal derramado nas toalhas pretas e chapéus de chuva abertos pela sala.

No entanto, para entrarem na sala, tiveram de atravessar um portal com o pé esquerdo e passar por debaixo de um escadote. O almoço, produzido pelos alunos do 1º ano do curso profissional de Organização de Eventos foi servido pelos seus colegas de Restaurante e Bar.

Sobre as mesas os convivas puderam brindar com água e ler algumas explicações relativas às superstições mais básicas como ter chapéus de chuva abertos dentro de casa, partir um espelho, manter três velas acesas numa mesa ou passar por debaixo de um escadote.

E por que razão as superstições dominam tantos dos nossos comportamentos? Porque fazem apelo a uma dimensão diferente da explicação humana, que tem a ver com a ancestralidade do apelo ao sagrado.

Se os homens não acatam um conselho vindo de um seu igual, obedecerão cegamente a uma ameaça face a uma dimensão metafísica. Superstição é, traduzindo à letra, um objeto de terror religioso. O objeto assume um poder que habitualmente não tem e causa terror.

Por isso é necessário o uso da racionalidade. Foi assumindo essa racionalidade que estas 26 pessoas aceitaram o repto lançado pelo curso de organizaçãode Eventos e tiveram a coragem de enfrentar tudo o que habitualmente se diz que dá azar, de uma forma divertida e sadia.

Os alunos de Organização de Eventos mostraram uma coreografia assumindo os guarda-chuva abertos, leram explicações sobre as superstições e fizeram bonecos vudu para animarem o convívio. E foi de tal forma entusiasmante que o diretor do agrupamento enunciou uma nova supertição: Aquele que não obedecer ao diretor terá má-sorte no amor, no trabalho e nos estudos. Perante esta perspetiva de supertição os convivas gritaram: «Vai-te embora azar!»

No final todos receberam um diploma certificando o comportamento arrojado contra as crendices e superstições.