Vai nascer o primeiro hotel de Castro Marim

A vila de Castro Marim vai ter o seu primeiro Hotel, depois de aprovado na última reunião de câmara, na passada segunda-feira, dia 3 de dezembro. Este hotel de 4 estrelas, localizado ao lado do jardim infantil, vem colmatar uma falta há muito sentida na sede de concelho, que recebe diariamente um número considerável de turistas.

O primeiro hotel em Castro Marim terá dois pisos, 44 quartos, piscina exterior e solário, sendo uma iniciativa do proprietário do Hotel Apolo, de Vila Real de Santo António. Na mesma reunião, foi também consignada a obra da ciclovia, que ligará Castro Marim a Vila Real de Santo António, estando a sua execução prevista num prazo de 8 meses.

Segundo Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, «a desburocratização dos processos de licenciamento e o estímulo à iniciativa privada têm promovido o aparecimento de novos investimentos».

Prevista está também a construção de hotéis rurais em Odeleite (Vale das Gatas) e na zona da Maravelha (Castro Marim), bem como um Aparthotel de 3 estrelas em Altura.

No caso particular do novo hotel de Castro Marim, o autarca reclama que se está a fazer justiça, pois «era a única sede de concelho do Algarve sem uma unidade hoteleira, era uma grande lacuna na oferta turística da vila, além de ser uma fonte de emprego». Refere ainda que o proprietário do investimento tem uma forte ligação sentimental e familiar a Castro Marim, frisando ainda que «estamos todos de parabéns».

O novo empreendimento tem a assinatura do arquiteto José Alberto Alegria, também autor do projeto da Biblioteca Municipal de Castro Marim, contribuindo para a criação de uma harmonia arquitetónica marcada pela influência mediterrânica do Algarve Al-Andaluz.