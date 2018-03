V Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar adiado para abril

Devido às condições meteorológicas adversas, a quinta edição do Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar que estava previsto para o este fim de semana foi adiado para os próximos dias 9, 10 e 11 de março.

«As previsões climatéricas são adversas para o fim de semana, uma vez que teremos dias de chuva intensa, trovoadas, ventos fortes e neste momento 60 por cento de possibilidade de ocorrerem tornados, depois de avaliarmos todas as condicionantes climatéricas e também os riscos de segurança de todos os caminhantes inscritos nas treze caminhadas que fazem parte do programa do evento, e considerando que o evento prima por privilegiar não só as caminhadas como as experiências na natureza, como os piqueniques, caminhadas com o pastor, ver as abelhas no meio natural, observação de aves, caminhadas junto ao Guadiana em veredas escarpadas, travessia de ribeiras e barrancos, etc, a organização irá comunicar a decisão de alterar a data do evento a todos os participantes», justifica a autarquia de Alcoutim em nota enviada à imprensa.

A Câmara Municipal está, desde já, a articular com os parceiros da organização a realização do Festival na nova data. « Desde já lamentamos qualquer eventual transtorno mas como será fácil de constatar, a meteorologia verificada nos últimos dias, para além de afastar muitos participantes, iria tornar as caminhadas e a experiência desagradável».

A proposta de caminhada para a manhã de domingo «Marcha Corrida Vaqueiros» mantém-se agendada, embora sujeita as condições climatéricas existentes. A concentração está marcada para as 09h30, em Vaqueiros. As inscrições são gratuitas e possíveis de efetuar no próprio dia e local.

A iniciativa é organizada pelo município de Alcoutim, em parceria com o Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana, e faz parte do «Algarve Walking Season».