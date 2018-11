Universidade do Algarve acolhe o 4º Simpósio Nacional de Fruticultura

A Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade do Algarve, em Faro, acolhe o 4º Simpósio Nacional de Fruticultura. O evento decorre nos dias 29 e 30 de novembro.

O Simpósio, que tem lugar no campus universitário das Gambelas, é organizado em conjunto pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH), pela Universidade do Algarve (UAlg), pelo Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN), pelo Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos (MeditBio) e pela Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP).

Existem packs especiais para quem queira assistir ao evento e necessite de alojamento, bem como preços especiais para grupos, para estudantes, entre outros. Toda esta informação pode ser consultada no site oficial do evento, tal como o programa oficial.

As inscrições encerram no dia 25 de novembro.