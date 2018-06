União de Freguesias vai recuperar e gerir antigas casas dos ferroviários na Fuzeta

A União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta vai reabilitar as três casas de habitação junto à passagem de nível da estação de caminho-de-ferro da Fuseta/Moncarapacho, tendo para o efeito celebrado um contrato de subconcessão com a Infraestruturas de Portugal Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. O acordo, com início no dia 1 de julho, terá a duração de 25 anos e já foi aprovado em reunião da Assembleia de Freguesia.

As três habitações estão ao abandono há mais de 20 anos e têm servido de albergue a indigentes. A União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta vai efetuar obras de recuperação nos edifícios e os valores gastos nesses trabalhos serão abatidos nas rendas do contrato celebrado com a IP Património. Esta subconcessão destina-se ao apoio às atividades da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta e ao Parque de Campismo da Fuzeta.