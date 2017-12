União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro entregou 120 cabazes a famílias

A União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro procedeu à entrega de 120 cabazes de Natal durante esta semana a outras tantas famílias destas duas localidades, numa ação que vai possibilitar uma noite de Consoada mais digna e feliz a muitos lagoenses.

A distribuição dos cabazes alimentares começou na passada segunda-feira, sendo que todas as famílias estão devidamente identificadas e já recebem apoio da União das Freguesias ao longo do ano, nomeadamente através do movimento ‘Zero Desperdício’, de distribuição mensal de cabazes, bem como na aquisição de bens de primeira necessidade.

Os produtos que fazem parte dos cabazes foram adquiridos no comércio local, à semelhança de anos anteriores, numa forma de prestar também uma ajuda à economia de Lagoa e Carvoeiro. A ação foi realizada em articulação com várias entidades, que também entregam cabazes neste período do ano, para que não houvesse duplicação de ajudas.

Refira-se que esta é uma iniciativa habitual da União das Freguesias, que se junta a um conjunto de outras realizadas ao longo do ano. Aliás, a ação social tem sido um dos pilares do executivo liderado por Joaquim João, que tem prestado nos últimos anos apoio de diversas formas às famílias devidamente referenciadas pelos serviços.