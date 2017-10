Turista inglês vítima de queda na praia da Salema

Um turista inglês, de 65 anos, sofreu ontem, dia 24 de outubro, um forte trauma na cabeça e pescoço, resultante de uma queda devido à forte rebentação na praia da Salema.

​O alerta foi recebido pelas 16h55 no piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos. No local foi identificada a vítima que, de acordo com informação recolhida, encontrava-se a tomar banho quando uma onda o enrolou, projetando-o contra a areia da praia, ficando caído e imóvel, queixando-se de dores na cabeça e pescoço.

Após a primeira avaliação e assistência efetuada pelos Bombeiros de Vila do Bispo, a vítima foi estabilizada, com a colocação de um colar cervical e oxigenação.

Questionada a vítima, a mesma queixava-se ainda de formigueiro nos membros superiores e inferiores, suspeitando de uma possível fratura na cervical, pelo que foi acionada uma ambulância do INEM tripulada com médico e enfermeira.

Após a observação destes últimos, foi determinado que a vítima fosse assistida no hospital de Portimão, segundo informou a Autoridade Marítima Nacional.