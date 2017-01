Tunes inaugura projeto «Ler Cria, Cria Ler»

Uma mostra de trabalhos resultante do trabalho desenvolvido no projeto «Ler cria, Cria a ler» será inaugurada no dia 6 de janeiro, às 15h00, no Polo de Educação do longo da Vida de Tunes.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Silves, dinamizada pelo sector de Ação Social, teve início em janeiro do ano passado, quando se leu a História de Guilherme Augusto Araújo, um menino de três anos que ajudou uma velhinha de 96 a recuperar a memória através de recordações. A leitura foi feita com os utentes dos Polos de Educação e depois foi realizado um trabalho de destaque de palavras-chave, tendo sido selecionadas velhice, amizade e memória.

A partir dessas palavras-chave e com base em estórias reais, foram posteriormente escritos e ilustrados pelos utentes dos Polos de Educação sete livros de histórias que fazem parte desta exposição itinerante, que tem vindo a circular pelas freguesias do concelho desde o dia de 28 de outubro de 2016.

O próximo local onde esta exposição estará patente será a Biblioteca da Escola EB 2, 3 do Algoz. A data será confirmada oportunamente.

Mais informações sobre deverão ser recolhidas junto do sector de Ação Social da CMS através do telefone 282 440 800 (ext. 2661) ou do endereço de correio eletrónico sasocial@cm-silves.pt