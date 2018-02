Trabalhadores da EVA em greve dias 23 e 26 de fevereiro

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes (STRUP) com o apoio da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) e da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP-IN) convocou uma greve para os dias 23 e 26 do corrente mês.

Está também agendada «uma manifestação de desagrado pelas condições degradantes de trabalho a que são submetidos os trabalhadores da EVA Transportes SA., pela manutenção do acordo de empresa, pelo aumento do salário», protesto que justifica a greve, segundo informa o STRUP em nota enviada à imprensa.

A manifestação acorrerá na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, às 9 horas, em frente à gare rodoviária de Faro, e contará com a presença de Arménio Carlos (Secretário Geral da CGTP/IN), José Manuel (Coordenador da FECTRANS), Manuel Leal (Coordenador Nacional do STRUP), António Goulart(Coordenador da União dos Sindicatos do Algarve) e ainda de Paulo Sá (Deputado da Assembleia da República pelo Partido Comunista Português).