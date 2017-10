Trabalhadoras da Serlima sentem-se «enganadas»

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve denunciou, no domingo, 22 de outubro, que as trabalhadoras contratadas pela empresa de trabalho temporário Serlima, para prestar serviços no Pestana Race Hotel, junto ao Autódromo Internacional do Algarve, «se sentem enganadas quanto ao pagamento».

Ao «barlavento» Pedro Lopes, administrador do grupo Pestana no Algarve, esclareceu que esta é uma empresa subcontratada para prestar estes serviços, não sendo, por isso, uma competência direta da cadeia hoteleira, pois não são trabalhadores vinculados à unidade.

No entanto, é uma situação que, a administração vai investigar, junto daquele fornecedor de serviços, garantiu. Aliás, já há poucos meses, segundo Pedro Lopes, o mesmo hotel foi alvo de uma investigação da Autoridade das Condições de Trabalho (ATC) que mostrou que estava «tudo em ordem» e dentro da legalidade.

A estrutura sindical sublinha, porém, que as queixas são de pessoas «deslocadas de Lisboa» e referem-se à falta de condições de trabalho, em nota enviada à imprensa.

«Além da falta de condições e da forma indigna como são tratadas, as trabalhadoras contratadas pela empresa de trabalho temporário Serlima queixam-se de estarem a ser enganadas. Segundo as mesmas, terá sido combinado, ainda em Lisboa, um pagamento de 5 euros por hora. Acontece que no passado dia 18 terá sido transmitido por uma representante da Serlima que o presente mês de outubro iria ser pago a 4 euros por hora e que se alguém não estivesse contente que se fosse embora», denunciou ainda o sindicato.

A isto acresce «o facto de não lhes ter sido entregue um exemplar do contrato de trabalho e também da falta de respeito pelos horários de trabalho, denunciando que chegam a fazer 10 e 12 horas diárias, sendo transferidas de forma constante e abrupta, para outras unidades do grupo Pestana», acrescentou.

«As trabalhadoras também não percebem porque é que o contrato termina no final do mês, quando a empresa está, neste momento, a recrutar outros trabalhadores para o mês seguinte. Face a estas queixas o sindicato já pediu reunião urgente com a administração do Pestana Algarve Race e solicitará a intervenção da Autoridade para as Condições no Trabalho, nomeadamente pelo facto da Serlima não ter entregue às trabalhadoras um exemplar do contrato de trabalho», garante ainda a entidade sindical.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve «reafirma a necessidade de se revogar as normas gravosas da legislação laboral e o combate urgente e efetivo à precariedade laboral. Para uma mudança real de política não basta afirmá-lo, é necessário medidas concretas que alterem a realidade».