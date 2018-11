TOMI ensina português aos visitantes do Algarve

A rede TOMI / MOP lançou recentemente uma nova funcionalidade para tornar a chegada ao Algarve e a outras localidades da rede ainda mais interativa. As novas funções reforçam a posição do TOMI como um anfitrião e amigo da cidade, utilizando as suas características multimédia para chegar ao público de forma criativa.

Quando os utilizadores selecionam uma língua estrangeira, o TOMI dá as boas-vindas à cidade e ensina três expressões em português através da funcionalidade text-to-speech (produção artificial da fala). A ideia é aumentar o envolvimento entre os visitantes e as cidades, proporcionando-lhes experiências interativas inovadoras na rua.

Como esta funcionalidade veio para ficar em todas as redes existentes em Portugal, Rio de Janeiro e Santiago de Chile, é possível enviar sugestões do público para incluir mais expressões locais que o TOMI deve ensinar aos turistas. O objetivo é tornar a experiência mais local e personalizada, dando a palavra aos locais e promovendo a singularidade de cada cidade.

As sugestões podem ser enviadas através de e-mail.