Tertúlia Farense promove caminhada no Cerro do Guilhim

A Tertúlia Farense, organiza mais uma sessão no sábado, 3 de fevereiro, desta vez com um formato especial. Trata-se de uma caminhada no Cerro do Guilhim integrado na iniciativa nacional «Eco Team» com um percurso de 2×3 quilómetros (subida/descida) e classificada pelo guia Paulo Gordinho, como moderada e aconselhável para praticantes de caminhadas de 40 a 50 minutos.

O local de concentração e partida, com eventuais boleias, é o estacionamento do Teatro das Figuras às 9h30 e deslocação de seguida para o Sítio do Medronhal, local onde às 10 horas será iniciado o percurso com duração prevista até às 12 horas. A temperatura anunciada é de 18º, devendo ser usada roupa leve e corta-ventos, sendo também aconselhável levar água. Poderão ser usadas luvas pois haverá alguns sacos de lixo para recolha no percurso.

A iniciativa é aberta a todos os interessados, não sendo necessária qualquer marcação, apenas estar até às 9h40 no local de concentração ou às 10 horas no local de início da caminhada.