Termas de Monchique reabrem hoje

A Villa Termal Caldas de Monchique SPA Resort reabre ao público hoje, 13 de agosto, no seguimento da extinção do incêndio que assolou a Serra de Monchique na passada semana.

Segundo os pareceres da Autoridade Nacional da Protecção Civil e dos Bombeiros, estão garantidas as condições de segurança do local e das vias de acesso que possibilitam às termas retomar a actividade normal, com todos os serviços e facilidades a funcionar em pleno.

Na sequência do alastramento do fogo que lavrou na serra algarvia, as Termas de Monchique encerraram no passado dia 6 de Agosto por indicação das autoridades, não se tendo no entanto registado quaisquer perdas ou danos no núcleo central da vila termal.

A direção da Villa Termal Caldas de Monchique SPA Resort está solidária com as pessoas, povoações e empresas afetadas por este terrível incêndio, e confiante na recuperação da região, seus habitantes e recursos e agradece a todos os membros do ANPC, bombeiros, INEM, forças de segurança e outros operacionais no terreno, pelos extraordinários esforços na luta contra o fogo e no apoio às populações.

Localizado em pleno Parque Natural da Serra de Monchique, a Villa Termal Caldas de Monchique SPA Resort é a única estância termal do Algarve e do sul de Portugal.

As águas alcalinas, bicarbonatadas e ricas em flúor de Monchique e suas propriedades terapêuticas são conhecidas desde a época romana, em especial na prevenção e tratamento de afecções respiratórias e músculo-esqueléticas.

A funcionar todo o ano, a Villa Termal é constituída por cinco unidades de alojamento em edifícios históricos recuperados, piscina exterior e interior, balneário termal para tratamentos e SPA com programas de wellness, bem como infraestruturas de apoio como salas de reunião, restaurantes, lojas e wine bar.