Terceira edição do Festival do Contrabando acontece em Março

O Festival do Contrabando – Tráfico de Artes no Guadiana vai ter lugar entre os dias 29 e 31 de Março de 2019, e é um evento internacional de âmbito cultural inserido numa estratégia de desenvolvimento turístico para o território, que se realiza nas vilas de Alcoutim e de Sanlúcar de Guadiana, organizado pelos respetivos municípios com o apoio do Governo português, do Turismo de Portugal, da Região de Turismo do Algarve e do 365 Algarve.

No lado espanhol, os apoios são da Consejeria de Presidencia de Junta de Andalucia, da Diputación de Huelva, do Patronato Provincial de Turismo de Huelva, da Mancomunidad de Beturia e da Fundación Cajasol.

Este evento tem como objetivo apostar na identidade cultural da região como forma de valorizar as potencialidades do território através das artes, trazendo uma oferta cultural que desafia todas as condicionantes existentes

Um evento diferente e singular, com uma identidade própria de fronteira e de homenagem histórica às suas gentes, através de um tema enraizado na memória coletiva local, regional, nacional e ibérica – o contrabando.

Esta homenagem é também associada a toda uma oferta de animação cultural – mercado e teatralização de rua com personagens de época, animações musicais, folclóricas e etnográficas, espetáculos de teatro, circo e música, bem como a passagem entre Portugal e Espanha pela ponte pedonal flutuante.

Todas estas particularidades convertem este evento num produto âncora da estratégia de desenvolvimento da região, valorizando a economia local, o património histórico, os saberes tradicionais, estimulando iniciativas culturais através de uma posição única, em que o rio Guadiana é fronteira natural, criando condições para que se formulem novas visões estratégicas para o desenvolvimento do território transfronteiriço de baixa densidade.

O Festival do Contrabando é um evento com entrada gratuita.