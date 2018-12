Tavira leva o Natal ao Museu

O Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria promove, nos dias 20 e 21 de dezembro, entre as 10h15 e as 12h15, as oficinas «Decorações para o Natal» e «Ano Novo, Calendário Novo», as quais têm como principal objetivo comemorar a época natalícia e o ano novo.

A oficina «Decorações de Natal» visa apelar à criatividade dos participantes na conceção de objetos (coroa e/ou centro de mesa) alusivos a esta quadra. E porque a passagem para 2019 implica um novo calendário, a ação «Novo Ano, Calendário Novo», no dia 21, convida à ilustração e personalização de datas.

As inscrições, gratuitas e obrigatórias, destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos e a um número máximo de 12 pessoas e um mínimo de seis.

Os interessados deverão efetuar a sua inscrição, através do e-mail ou na receção do Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria – Serviço Educativo.

Mais informações podem também ser obtidas através do número 281320500.