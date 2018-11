Suspeito do homicídio de Quarteira fica em prisão preventiva

Há suspeitas de o arguido, após manter relações sexuais com a vítima no interior de um veículo automóvel, a ter agredido, amarrado e prendido ao banco traseiro. Depois, terá pegado fogo ao veículo com a vítima presa no seu interior, matando-a.