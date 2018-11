Suspeito de praticar várias burlas detido pela Polícia Judiciária

A diretoria do sul da Polícia Judiciária procedeu, no âmbito de uma investigação em curso, à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de burla informática na sua forma agravada, praticado de forma continuada nos passados meses de julho e agosto.

O suspeito acedeu a várias listagens bancárias provenientes da China, Israel e Chile, com indicações sobre inúmeros cartões de crédito. Desta forma, procedeu a vários pagamentos junto de unidades hoteleiras, de valores superiores a dezenas de milhares de Euros.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público, Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

O detido, de 22 anos de idade, estudante sem antecedentes criminais, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.