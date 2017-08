Startup Portimão já abriu portas no Autódromo

Foi num ambiente bastante descontraído, com muitos jovens, menos jovens, empresários, aspirantes a empresários, empreendedores, autarcas e convidados que se procedeu, ontem, quinta-feira, 10 de agosto, à inauguração da Startup Portimão.

Esta incubadora é o mais recente projeto promovido pela autarquia de Portimão que conta como parceiros, o Autódromo Internacional do Algarve, e a Territórios Criativos – entidade que estará no terreno a prestar apoio à incubadora.

Localizada num edifício do Autódromo Internacional do Algarve a StartUP de Portimão estende-se por dois pisos, por onde se distribuem seis boxes (gabinetes de trabalho), duas salas de reuniões, uma sala de formação devidamente equipadas e com capacidade para 40 postos de trabalho, onde há também lugar para dar asas à criatividade e até uma mesa de ping-pong e um paddock especial para abastecer o espírito empreendedor.

Para Isilda Gomes a abertura da Startup Portimão é «a concretização de um sonho». «Isto é o resultado de uma conjugação de várias vontades e da determinação do Paulo Pinheiro, da Territórios Criativos, da Câmara e dos seus trabalhadores, que nos últimos dias estiveram aqui muitas horas para que tudo estivesse pronto».

Outra novidade avançada pela presidente da autarquia foi que em breve, «o Vai Vem irá começar a passar» pelo Autódromo, estendendo uma das suas linhas, que atualmente chega à à localidade da Pereira, disponibilizando-se igualmente em estudar e implementar outras situações na área da mobilidade que possam ser apresentadas pelas empresas que lá quiseram se instalar.

A Presidente da Câmara Municipal de Portimão finalizou a sua intervenção, lançando um repto “Queremos aqui muitos jovens empresários e empreendedores. E se forem mais de 30, arranjaremos ideias para a expansão deste espaço».

Autódromo cede espaço gratuitamente

Outro parceiro da StartUp é a Parkalgar, neste sentido Paulo Pinheiro, administrador desta empresa, sublinhou que esta entidade não recebe «um tostão» com a cedência do espaço para esta iniciativa. Os dois pisos do complexo do circuito foram cedidos a título gratuito, em regime de comodato.

Na sua intervenção, Paulo Pinheiro lembrou que esta estrutura já é utilizada, ao longo de todo o ano, por empresas mundiais, algumas delas na linha da frente da inovação, para aqui testarem os seus produtos, nomeadamente ao nível dos automóveis e das motos. E essas empresas até poderão ter vantagem em trabalhar com as startups que vierem a instalar-se na nova incubadora, enquanto o contrário também é verdadeiro.

O administrador referiu mesmo o exemplo de uma empresa na área da imagem, que se deverá instalar em breve na «Startup Portimão», e que «vai trabalhar para os nossos clientes».

Uma incubadora virada para as cidades inteligentes

Esta estrutura para acolher jovens empresas será direcionada para as «cidades inteligentes» (smart cities), nas áreas da energia, mobilidade, turismo, governança e qualidade de vida. Mas, anunciou, «nenhum negócio será rejeitado», mesmo que não se integre no grupo preferencial. Quem o diz é Luís Matos Martins, da Território Criativos, entidade parceira que assume a gestão da incubadora.

Como «uma incubadora não são só paredes», o objetivo é atrair startups e empreendedores, bem como empresas e empresários. «O que queremos fazer é pôr todo o ecossistema a funcionar», juntando «pessoas que estão a começar, mas também empresários com mais experiência». Só assim se conseguirá «criar redes para criar negócios», acrescentou Luís Matos Martins.

Quanto à localização da incubadora, fora do centro da cidade de Portimão e numa zona mais periférica, aquele responsável sublinhou a importância de tirar partido das «muitas sinergias que podem ser desenvolvidas com o Autódromo».

Luís Matos Martins anunciou também que esta incubadora está já a tratar da sua certificação, para que possa passar a atribuir vouchers de incubação e outros apoios para as novas empresas. A estrutura vai ainda promover programas de formação para os seus membros e eventos e iniciativas, voltadas para o interior, mas também para o exterior. O objetivo de tudo isso é, insistiu, «criar redes entre os empreendedores», já que é dessas redes que surgem muitas das oportunidades de negócio.

Tendo com parceiros institucionais o IAPMEI e o IEFP, a «Startup Portimão» está agora aberta a candidaturas de empreendedores.

Uma das presentes foi Isabel Neves, investidora do Shark Tank Portugal e Presidente do Clube Business Angels de Lisboa.

Durante a inauguração, foram vários os empreendedores que demonstraram interesse em instalar-se na Startup Portimão e usufruir de todas as suas vantagens. Na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, irão realizar-se as primeiras entrevistas.

Para mais informações, os interessados têm ao dispôr o endereço de e-mail: [email protected]