Silves avança com Plano de Pormenor de Pêra Sul

Em resultado da deliberação da Câmara Municipal de Silves de 24 de setembro, foi assinado ontem, dia 27 de novembro, o contrato de planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul.

Trata-se de um plano que tem como objetivos concretizar a estratégia de desenvolvimento territorial, bem como a materialização da política de ordenamento do território e urbanismo, de acordo com o quadro de referência definido, estabelecendo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os critérios de transformação do território, por forma a promover quer a atratividade do aglomerado e a sua competitividade, por via do reforço da oferta de área urbana qualificada, quer um aproveitamento do potencial locativo do território, rentabilizando e otimizando o investimento efetuado.

Outro dos objetivos, é o desenvolvimento de um remate qualificado da malha urbana valorizando os recursos existentes.

Com a assinatura do contrato de planeamento é dado um passo importante na concretização deste projeto de desenvolvimento.

Toda a informação sobre este processo poderá ser consultada no site oficial da autarquia.